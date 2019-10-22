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22 октября 2019, вторник, 10:25 551
Силовые структуры 2019-10-22T10:25:25+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать гибель Кутового из-за падения вертолета

Полиция начала расследовать гибель Кутового из-за падения вертолета

Вертолет, Авиакатастрофа, Расследование, крушение вертолета, Нацполиция, Тарас Кутовой
Фото: Facebook/Александр Тахтай
Фото: Facebook/Александр Тахтай

Главное управление Национальной полиции в Полтавской области открыло уголовное производство по факту гибели бывшего министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового в результате авиакатастрофы

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель начальника пресс-службы полиции Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, дело открыто по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет. "Тело направлено на экспертизу", - отметил Гришин.

Он добавил, что все обстоятельства, в том числе причина падения вертолета устанавливаются. По словам местных жителей, перед падением воздушный аппарат летел очень низко над землей.

Напомним, появились фото с места авиакатастрофы под Полтавой, в которой погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой.

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