Розмір субсидії збільшився у вересні: скільки держава виділила на виплати

У січні-вересні 2019 року обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшився на 24,6% до 974,9 млн гривень порівняно з січнем-вереснем 2018 року.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

У міських населених пунктах загальний обсяг призначених субсидій становив 693,9 млн гривень, у сільських населених пунктах – 281 млн гривень (581,6 млн. гривень і 200,9 млн гривень відповідно за аналогічний період 2018 року).

Середній розмір призначеної субсидії на 1 домогосподарство у вересні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 13,1% і становив 115,7 гривень.

Всього в січні-вересні 2019 року за отриманням субсидій на оплату послуг ЖКГ звернулися 2 573,6 тис. домогосподарств, що на 41,8% менше порівняно з січнем-вереснем 2018 року (з них на міські населені пункти припадає 62,2% звернень).

У вересні субсидії на оплату послуг ЖКГ отримали 2 335,8 тис. домогосподарств.

Як повідомляли Українські Новини, отримання субсидій спрощено для трьох категорій українців.

Тим часом в Україні гряде масштабна перевірка субсидиантов і пенсіонерів: як буде проходити верифікація.