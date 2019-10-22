підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
22 жовтня 2019, вівторок, 06:10 6
Суспільство 2019-10-22T07:30:02+03:00
Українські Новини
Розмір субсидії збільшився у вересні: скільки держава виділила на виплати

Розмір субсидії збільшився у вересні: скільки держава виділила на виплати

Соціальні виплати, Субсидія, Призначення субсидій
Субсидія
Субсидія

У січні-вересні 2019 року обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшився на 24,6% до 974,9 млн гривень порівняно з січнем-вереснем 2018 року.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

У міських населених пунктах загальний обсяг призначених субсидій становив 693,9 млн гривень, у сільських населених пунктах – 281 млн гривень (581,6 млн. гривень і 200,9 млн гривень відповідно за аналогічний період 2018 року).

Середній розмір призначеної субсидії на 1 домогосподарство у вересні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 13,1% і становив 115,7 гривень.

Всього в січні-вересні 2019 року за отриманням субсидій на оплату послуг ЖКГ звернулися 2 573,6 тис. домогосподарств, що на 41,8% менше порівняно з січнем-вереснем 2018 року (з них на міські населені пункти припадає 62,2% звернень).

У вересні субсидії на оплату послуг ЖКГ отримали 2 335,8 тис. домогосподарств.

Як повідомляли Українські Новини, отримання субсидій спрощено для трьох категорій українців.

Тим часом в Україні гряде масштабна перевірка субсидиантов і пенсіонерів: як буде проходити верифікація.

Більше новин про: Соціальні виплати Субсидія Призначення субсидій

Архів
Новини
Розмір субсидії збільшився у вересні: скільки держава виділила на виплати 06:10
Після різкого обвалу гривня знову підскочила: офіційний курс валют на 22 жовтня 06:05
Рябошапка створив департамент з розслідування злочинів часів Майдану 23:19
Сенцов хоче створити правозахисну організацію і збирати гроші під своє ім'я 22:47
Фото: Facebook/Олександр Тахтай
З'явилися фото з місця авіакатастрофи, в якій загинув колишній міністр Тарас Кутовий 22:27
більше новин
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу 16:43
У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води 11:20
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
більше новин
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok