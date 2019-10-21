Осенние хлопоты: почему нельзя сжигать листву и как безопасно ее утилизировать

К середине осени деревья начинают "сбрасывать" свою "одежду" и земля покрывается опавшей листвой. Уже долгий период в странах постсоветского пространства распространяется привычка сжигать такие отходы, однако это опасно и вредно как для здоровья человека, так и для окружающей среды. О том, какую альтернативу лучше применить для утилизации листьев, сообщает сообщество "Децентрализация" в Facebook.

Так, сообщается, что сжигание листьев приводит к негативным последствиям, а именно: вредит здоровью человека, приводит к смене климата, снижению плодородия грунта, изменению климата и несет много других негативных аспектов.

Отмечается, что лучшей заменой сжиганию листвы является компостирование.

Компост - это органические удобрения, которые образовались в результате разложения органических веществ микроорганизмами.

Компост изготовляют из отходов растениеводства, животноводства, отходов обработки древесины и бытовых отходов.

Фото: Фейсбук/Децентрализация

Правила изготовления компоста:

обеспечить доступ воздуха;

складывать в специальный резервуар или яму;

умеренно увлажнять;

Готовый компост имеет запах и цвет грунта.

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