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21 октября 2019, понедельник, 19:52 310
Жизнь 2019-10-21T19:52:04+03:00
Українські Новини
Осенние хлопоты: почему нельзя сжигать листву и как безопасно ее утилизировать

Осенние хлопоты: почему нельзя сжигать листву и как безопасно ее утилизировать

Экология, Утилизация, Утилизация отходов
Листва. Фото: pixabay
Листва. Фото: pixabay

К середине осени деревья начинают "сбрасывать" свою "одежду" и земля покрывается опавшей листвой. Уже долгий период в странах постсоветского пространства распространяется привычка сжигать такие отходы, однако это опасно и вредно как для здоровья человека, так и для окружающей среды. О том, какую альтернативу лучше применить для утилизации листьев, сообщает сообщество "Децентрализация" в Facebook.

Так, сообщается, что сжигание листьев приводит к негативным последствиям, а именно: вредит здоровью человека, приводит к смене климата, снижению плодородия грунта, изменению климата и несет много других негативных аспектов.

Отмечается, что лучшей заменой сжиганию листвы является компостирование.

Компост - это органические удобрения, которые образовались в результате разложения органических веществ микроорганизмами.

Компост изготовляют из отходов растениеводства, животноводства, отходов обработки древесины и бытовых отходов.

Фото: Фейсбук/ДецентрализацияФото: Фейсбук/Децентрализация

Правила изготовления компоста:

  • обеспечить доступ воздуха;
  • складывать в специальный резервуар или яму;
  • умеренно увлажнять;

Готовый компост имеет запах и цвет грунта.

Как сообщали Українські Новини, правительство поддерживает запрет на пластиковые пакеты.

Ранее в Киеве тысячи людей вышли на Всемирный марш за климат.

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