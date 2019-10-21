Осінні клопоти: чому не можна спалювати листя і як безпечно його утилізувати

До середини осені дерева починають "скидати" свій "одяг" і земля покривається опалим листям. Вже довгий період в країнах пострадянського простору поширюється звичка спалювати такі відходи, однак це небезпечно і шкідливо як для здоров'я людини, так і для навколишнього середовища. Про те, яку альтернативу краще застосувати для утилізації листя, повідомляє спільнота "Децентралізація" у Facebook.

Так, повідомляється, що спалювання листя призводить до негативних наслідків, а саме: шкодить здоров'ю людини, призводить до зміни клімату, зниження родючості ґрунту, і несе багато інших негативних аспектів.

Наголошується, що кращою заміною спалюванню листя є компостування.

Компост - це органічні добрива, які утворилися в результаті розкладання органічних речовин мікроорганізмами.

Компост виготовляють з відходів рослинництва, тваринництва, відходів обробки деревини і побутових відходів.

Фото: Фейсбук/Децентралізація

Правила виготовлення компосту:

забезпечити доступ повітря;

складати в спеціальний резервуар або яму;

помірно зволожувати;

Готовий компост має запах і колір грунту.

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