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  • Осінні клопоти: чому не можна спалювати листя і як безпечно його утилізувати
21 жовтня 2019, понеділок, 19:52 6
Життя 2019-10-21T20:15:01+03:00
Українські Новини
Осінні клопоти: чому не можна спалювати листя і як безпечно його утилізувати

Осінні клопоти: чому не можна спалювати листя і як безпечно його утилізувати

Екологія, Утилізація, Утилізація відходів
Листя. Фото: pixabay
Листя. Фото: pixabay

До середини осені дерева починають "скидати" свій "одяг" і земля покривається опалим листям. Вже довгий період в країнах пострадянського простору поширюється звичка спалювати такі відходи, однак це небезпечно і шкідливо як для здоров'я людини, так і для навколишнього середовища. Про те, яку альтернативу краще застосувати для утилізації листя, повідомляє спільнота "Децентралізація" у Facebook.

Так, повідомляється, що спалювання листя призводить до негативних наслідків, а саме: шкодить здоров'ю людини, призводить до зміни клімату, зниження родючості ґрунту, і несе багато інших негативних аспектів.

Наголошується, що кращою заміною спалюванню листя є компостування.

Компост - це органічні добрива, які утворилися в результаті розкладання органічних речовин мікроорганізмами.

Компост виготовляють з відходів рослинництва, тваринництва, відходів обробки деревини і побутових відходів.

Фото: Фейсбук/ДецентралізаціяФото: Фейсбук/Децентралізація

Правила виготовлення компосту:

  • забезпечити доступ повітря;
  • складати в спеціальний резервуар або яму;
  • помірно зволожувати;

Готовий компост має запах і колір грунту.

Як повідомляли Українські Новини, уряд підтримує заборону на пластикові пакети.

Раніше в Києві тисячі людей вийшли на Світовий марш за клімат.

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