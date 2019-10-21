Я бы хотел, чтобы мы отделяли артистов и политиков. Это всего лишь юмор, - один из "Слуг народа"

Член комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявил, что нужно отделять артистов от политиков. Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.



"Я хотел бы, чтобы мы отделяли артистов от политиков, от политических процессов, потому что я не думаю, что авторский коллектив "Квартала 95" или представители хора Веревки намеревались кого-то обидеть. Это всего лишь юмор, это срез всех политических процессов, которые происходят", - сказал он.



В последнем выпуске "Вечернего квартала" артист шоу Евгений Кошевой вместе с хором имени Веревки под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала" высмеяли поджог дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи, переделав текст песни на "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича".



Качура отметил, что "95 квартал" ранее высмеивал депутатов Рады от "Слуги народа".



"Валерия Гонтарева - публичное лицо. Она занимала одну из 5 наиболее важных должностей в стране. Народ Украины и авторский коллектив, по-моему мнению, имеют право так или иначе шутить по этому поводу, как и обо мне, как народном депутате и о нашей фракции", - заявил депутат.



Как сообщали Українські новини, в понедельник сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Раде Ирина Геращенко посчитала отвратительным номер "95 квартала" с участием Национального академического хора им. Григория Веревки о поджоге дома Валерии Гонтаревой, лидер партии "Голос" и депутат парламента Святослав Вакарчук - "дном".



В последнем выпуске "Вечернего квартала" Евгений Кошевой вместе с хором имени Веревки переделали текст песни про Гонтареву из "Горіла сосна, палала" на "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… ".



