Коломойський назвав Милованова дебілом і засмутився

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що після заяви про вплив номеру "Квартал 95" на інвестиційний клімат в Україні міністр економіки Тимофій Милованов повинен написати заяву про відставку. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время", передають Українські Новини.

"Я вважаю, що після такої заяви (про вплив номеру "Квартал 95" на інвестиційний клімат в Україні) міністр економіки повинен негайно написати заяву про відставку, тому що це говорить про його рівень як міністра. Іншого слова як "дебіл" для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні – дебіл", - сказав бізнесмен.

За його словами, розважальна передача не повинна впливати на інвестиційний клімат держави.

Міністра культури Володимира Бородянського, який вибачився перед екс-головою Національного банку Валерією Гонтаревою, Коломойський, у свою чергу, назвав "покидьком".

Як повідомляли Українські Новини, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що номер "95 кварталу" за участю Національного академічного хору ім. Григорія Верьовки про підпал будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтарєвої негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Раніше міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за участь хору їм. Верьовки в жарті "95 кварталу" про підпал її будинку.