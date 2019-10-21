НАБУ не захотело открывать дело против Зеленского за возможную госизмену

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказалось открыть уголовное производство относительно ряда возможных уголовных правонарушений Президента Владимира Зеленского, в частности возможной государственной измены и препятствования журналистской деятельности.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на бездействие НАБУ по невнесению в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 170, ст. 171, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 369, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса, в которой просили: обязать НАБУ расследовать заявление о совершении Президентом уголовного преступления, предусмотренного указанными статьями.

Суд установил, что в указанном заявлении гражданина, имя которого не называется, отсутствуют какие-либо фактические данные, свидетельствующие о совершении Зеленским служебного подлога, действий или бездействия, направленных на сокрытие преступления, на содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, свидетельствующих о государственной измене с его стороны, о злоупотреблении властью или служебным положением, о принятии предложения неправомерной выгоды, принятия обещания такой выгоды или получения неправомерной выгоды Президентом, в том числе и о просьбе предоставить такую выгоду для себя или третьего лица, а также отсутствуют любые фактические данные о совершении им предложения неправомерной выгоды, ее обещания или предоставления такой выгоды другому должностному лицу.

В заявлении также содержится общее описание действий работников службы охраны Администрации Президента относительно заявителя, а не факты и утверждения заявителя о существовании обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях Президента составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 170-171 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому.

Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".

Генпрокуратура открыла 3 дела по факту подготовки к финансированию терроризма, госизмены и препятствования ВСУ из-за заявлений экс-Президента Леонида Кучмы и Зеленского.