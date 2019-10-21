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21 октября 2019, понедельник, 17:13 64
Президент 2019-10-21T17:15:01+03:00
Українські Новини
НАБУ не захотело открывать дело против Зеленского за возможную госизмену

НАБУ не захотело открывать дело против Зеленского за возможную госизмену

Президент, Уголовное дело, Госизмена, НАБУ, сытник, Препятствование журналистской деятельности, Зеленский
Владимир Зеленский во время пресс-марафона. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский во время пресс-марафона. Фото: Офис Президента

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказалось открыть уголовное производство относительно ряда возможных уголовных правонарушений Президента Владимира Зеленского, в частности возможной государственной измены и препятствования журналистской деятельности.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на бездействие НАБУ по невнесению в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 170, ст. 171, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 369, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса, в которой просили: обязать НАБУ расследовать заявление о совершении Президентом уголовного преступления, предусмотренного указанными статьями.

Суд установил, что в указанном заявлении гражданина, имя которого не называется, отсутствуют какие-либо фактические данные, свидетельствующие о совершении Зеленским служебного подлога, действий или бездействия, направленных на сокрытие преступления, на содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, свидетельствующих о государственной измене с его стороны, о злоупотреблении властью или служебным положением, о принятии предложения неправомерной выгоды, принятия обещания такой выгоды или получения неправомерной выгоды Президентом, в том числе и о просьбе предоставить такую выгоду для себя или третьего лица, а также отсутствуют любые фактические данные о совершении им предложения неправомерной выгоды, ее обещания или предоставления такой выгоды другому должностному лицу.

В заявлении также содержится общее описание действий работников службы охраны Администрации Президента относительно заявителя, а не факты и утверждения заявителя о существовании обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях Президента составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 170-171 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому.

Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".

Генпрокуратура открыла 3 дела по факту подготовки к финансированию терроризма, госизмены и препятствования ВСУ из-за заявлений экс-Президента Леонида Кучмы и Зеленского.

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