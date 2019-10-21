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21 октября 2019, понедельник, 16:38 8
Общество 2019-10-21T16:41:47+03:00
Українські Новини
Действия политиков дают повод для сатиры: "Квартал 95" ответил на критику Милованову и Бородянскому

Действия политиков дают повод для сатиры: "Квартал 95" ответил на критику Милованову и Бородянскому

Валерия Гонтарева, Тимофей Милованов, Квартал 95, Хор Веревки
Кошевой и хор Веревки. Скриншот: YouTube/Студия Квартал 95
Кошевой и хор Веревки. Скриншот: YouTube/Студия Квартал 95

"Квартал 95" на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал ответ на критику министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым номера о поджоге дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой, передают Українські Новини.

"Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас", - говорится в сообщении на странице студии "Квартал 95".

Кроме того, работники студии обратились к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому и пригласили его на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы тот сразу после концерта сказал, за что ему стыдно, а за что нет.

Они также поблагодарили коллектив Национального академического хора им. Григория Веревки за выступление.

"Нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", - говорится в сообщении.

Студия отметила, что шоу "Вечерний Квартал" - острая политическая сатира, где шутят на волнующие общество темы.

По их словам, именно политики, их действия и последствия их действий дают повод для такой сатиры.

Как сообщали Українськi Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает номер "95 квартала" с участием хор им. Веревки о поджоге дома Гонтаревой негативно влияющим на инвестиционный климат в Украине.

Ранее хор имени Веревки спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро.

Больше новостей о: Валерия Гонтарева Тимофей Милованов Квартал 95 Хор Веревки

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