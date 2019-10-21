Дії політиків дають привід для сатири: "Квартал 95" висміяв своїх критиків

"Квартал 95" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував відповідь на критику міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим номеру про підпал будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтарєвої, передають Українські Новини.

"Бажаємо вам успіхів, економічного стрибка і побільше інвесторів. Але, якщо щось піде не так, можете сміливо звинувачувати нас", - йдеться в повідомленні на сторінці студії "Квартал 95".

Крім того, працівники студії звернулися до міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського і запросили його на таку зйомку "Вечірнього Кварталу", щоб той одразу після концерту сказав, за що йому соромно, а за що ні.

Вони також подякували колектив Національного академічного хору ім. Григорія Верьовки за виступ.

"Нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участь у написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його", - йдеться в повідомленні.

Студія зазначила, що шоу "Вечірній Квартал" - гостра політична сатира, де жартують на хвилюючі суспільство теми.

За їх словами, саме політики, їх дії і наслідки їх дій дають привід для такої сатири.

Як повідомляли Українські Новини, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає номер "95 кварталу" з участю хору ім. Верьовки про підпал будинку Гонтарєвої негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Раніше хор імені Верьовки заспівав пісню про палаючий будинок Гонтарєвої за тисячу євро.