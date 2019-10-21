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21 октября 2019, понедельник, 15:18 1246
Происшествия 2019-10-21T15:18:23+03:00
Українські Новини
Под Одессой пожар уничтожил крупное предприятие по производству чеснока

Под Одессой пожар уничтожил крупное предприятие по производству чеснока

Одесса, Пожар, Пожар на предприятии

В понедельник, 21 октября, в селе Степановка Одесской области сгорело предприятие по переработке чеснока "Агро-Патриот". Об этом в Facebook сообщила учредитель компании Наталья Сударкина.

По информации ГСЧС в Одесской области, сигнал о пожаре на предприятии поступил в 6:57. Возгорание произошло в одноэтажном металлическом строении. Спасатели локализовали пожар в 8:38 на площади 1000 квадратных метров. Тушение продолжается. Пострадавших или погибших в результате ЧП нет. 

"Мы строили чесночный бизнес больше 10 лет... Начинали 10 га земли без техники, денег и опыта... Мы верили в свою мечту, и делали невозможные вещи... Смело могу сказать, что сегодня мы лидеры этой отрасли в Украине, мы экспортируем нашу продукцию в США,Канаду и Европу, приняли заказы на Японию - самые требовательные рынки в мире! Мы боролись с системой, гос "помощниками", отбивались от рейдерсикх атак, обысков и арестов техники, от сфабрикованных уголовных дел и требований отдать бизнес... Сегодня все закончилось... Агро-Патриот умер..." - написала Сударкина. 

По данным Натальи Сударкиной, на территории предприятия сгорел корпус и склады. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, огромный киевский пляжный комплекс Bora Bora сгорел: подробности пожара.

Ранее также пожар произошел на химпредприятии под Львовом: вредных веществ в воздухе не обнаружили.

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