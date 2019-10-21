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21 октября 2019, понедельник, 10:03 955
Силовые структуры 2019-10-21T10:03:46+03:00
Українські Новини
Дело Гандзюк: СБУ начала расследовать умышленную халатность полиции

Дело Гандзюк: СБУ начала расследовать умышленную халатность полиции

СБУ, Херсонская область, Халатность, Убийство Катерины Гандзюк, Екатерина Гандзюк
Акция. Кто заказал Гандзюк. Фото:
Акция. Кто заказал Гандзюк. Фото: "Громадське"

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против сотрудников Главного управления Национальной полиции в Херсонской области из-за халатности при расследовании убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что дело открыто 7 июня Главным следственным управлением СБУ по факту ненадлежащего исполнения работниками ГУ Нацполиции в Херсонской области возложенных на них обязанностей, в связи с чем, в уголовном производстве о нападении на Гандзюк не удалось в полной мере собрать доказательства и задержать виновных лиц,

Расследование ведется по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.

Осуждены 5 бывших бойцов "Украинской добровольческой армии", участвовавшие в АТО.

Так, Сергей Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Никита Грабчук - к 6 годам, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - к 4 годам, а Виктор Горбунов - к 3 годам тюрьмы.

В апреле Генеральная прокуратура сняла с председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера подозрение в организации убийства Гандзюк и сообщила ему о подозрении в организации нанесения ей телесных повреждений.

31 июля 2018 года в центре Херсона Гандзюк облили серной кислотой, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице от полученных ран.

Больше новостей о: СБУ Херсонская область Халатность Убийство Катерины Гандзюк Екатерина Гандзюк

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