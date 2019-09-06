Председатель НАПК в августе заработал 96 тыс. гривен

Заработная плата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Мангула в августе составила 96 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Оклад Мангула составил 36,2 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 18 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 36,2 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 5,4 тыс. гривен, индексация - 174 гривны.

Заместитель председателя НАПК Станислав Патюк заработал за август 86,5 тыс. гривен (оклад - 34,4 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 12,4 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 34,4 тыс. гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 5,2 тыс. гривен, индексация - 215 гривен).

Бывший председатель, а ныне член агентства Наталья Корчак заработала в августе 175,7 тыс. гривен.

Члены НАПК Александр Скопич и Александр Серегин заработали за август 177,3 тыс. гривен и 32,6 тыс. гривен соответственно.

Как сообщали Українські Новини, зарплата председателя НАПК Мангула в июле составила 258 тыс. гривен.

Кроме того НАБУ и САП просили Рябошапку согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак.