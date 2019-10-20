Виконуючою обов'язки голови НАЗК призначили Наталію Новак

Кабінет Міністрів призначив на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталію Новак.

Про це йдеться в повідомленні уряду, передають Українські Новини.

У 2014 році Новак було обрано депутатом Верховної Ради за партійним списком від "Блоку Петра Порошенка", в 2012 році - депутатом Ради від партії УДАР.

Як повідомляли Українські Новини, повноваження членів Національного агентства з запобігання корупції достроково припинені, новий глава агентства повинен бути обраний до 18 грудня.

Також раніше повідомлялося, що тим часом заробітна плата голови НАЗК Олександра Мангула у вересні становила 118,6 тис. гривень. А зарплата голови НАЗК Мангула у серпні склала 96 тис. гривень.