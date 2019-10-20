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20 октября 2019, воскресенье, 17:41 5
Происшествия 2019-10-20T17:41:34+03:00
Українські Новини
В Киеве три подростка залезли на Южный мост и их пришлось оттуда снимать

В Киеве три подростка залезли на Южный мост и их пришлось оттуда снимать

Подростки, Южный мост, Руферы
Подростки залезли на мост. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Подростки залезли на мост. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Полицейские сняли с Южного моста в Киеве двух подростков и юношу, которые поднялись на 130-метровую высоту ради селфи. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

"Около полудня в субботу, 19 октября, полицейским поступила информация о трех неизвестных, которые пытались залезть на Южный мост. Патрульные прибыли по указанному адресу. Полицейским удалось забраться на верхушку моста, где они обнаружили трех неизвестных. Поскольку существовала реальная угроза жизни, инспекторам пришлось задерживать указанных лиц", - говорится в сообщении.

Тремя неизвестными оказались два мальчика, 12 и 13 лет, и 20-летний юноша.

По словам детей, их товарищ хотел воплотить свою мечту, подняться на мост и сделать фото. В дальнейшем с детьми будут работать инспекторы ювенальной превенции.

Подростки на мосту. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.uaПодростки на мосту. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, два ребенка погибли под Запорожьем, пытаясь сделать селфи. Также подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области.

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Подростки залезли на мост. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
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