Кабмін схвалив звільнення київського та луганського губернаторів

Кабінет Міністрів на засіданні 20 жовтня схвалив звільнення голови Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна і голови Луганської обласної державної адміністрації Віталія Комарницького. Про це йдеться в повідомленні Кабміну, передають Українські Новини. Інші подробиці не уточнюються. Як повідомляли Українськi Новини, 20 жовтня голова Київської обласної державної адміністрації Бно-Айріян подав у відставку. 10 липня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна. 35-річний Бно-Айріян раніше обіймав посаду заступника директора національної енергетичної компанії "Укренерго". 7 липня Зеленський призначив головою Луганської обласної державної адміністрації Віталія Комарницького. Комарницький - доктор юридичних наук, професор, полковник міліції, обіймав посаду ректора Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка з 2007 року. Крім того, Президент Володимир Зеленський звільнив 16 голів районних державних адміністрацій в Дніпропетровській області.