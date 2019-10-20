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20 жовтня 2019, неділя, 16:02 6
Кабмін 2019-10-20T16:06:15+03:00
Українські Новини
Кабмін схвалив звільнення київського та луганського губернаторів

Кабмін схвалив звільнення київського та луганського губернаторів

Кабмін, Звільнення з посади, Михайло Бно-Айріян

Кабінет Міністрів на засіданні 20 жовтня схвалив звільнення голови Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна і голови Луганської обласної державної адміністрації Віталія Комарницького.

Про це йдеться в повідомленні Кабміну, передають Українські Новини.

Інші подробиці не уточнюються.

Як повідомляли Українськi Новини, 20 жовтня голова Київської обласної державної адміністрації Бно-Айріян подав у відставку.

10 липня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна.

35-річний Бно-Айріян раніше обіймав посаду заступника директора національної енергетичної компанії "Укренерго".

7 липня Зеленський призначив головою Луганської обласної державної адміністрації Віталія Комарницького.

Комарницький - доктор юридичних наук, професор, полковник міліції, обіймав посаду ректора Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка з 2007 року.

Крім того, Президент Володимир Зеленський звільнив 16 голів районних державних адміністрацій в Дніпропетровській області.

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