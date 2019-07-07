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07 июля 2019, воскресенье, 22:14 75
Силовые структуры 2019-07-07T22:26:11+03:00
Українські Новини
В Одесской области показали новые десантно-штурмовые катера, названые в честь погибших морпехов

В Одесской области показали новые десантно-штурмовые катера, названые в честь погибших морпехов

Украинский десантно-штурмовой катер проекта
Украинский десантно-штурмовой катер проекта "Кентавр". Фото: Радио Свобода

В воскресенье, 7 июля, во время празднования Дня Военно-морских сил Украины, на морском вокзале в Одессе показали новую отечественную разработку - два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр". Новая украинская морская техника оборудована реактивной системой залпового огня и боевыми модулями. Об этом сообщает "Радио свобода".

В сентябре катера "Кентавр" для Военно-морских сил спустили на воду на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском". Через несколько месяцев они прибыли в Одессу, где проходят государственные испытания. ВМС планирует передать катера в пользование подразделениям морской пехоты, когда испытания завершатся.

Катера получили имена "Малин" и "Станислав" в честь населенных пунктов, откуда были родом погибшие в зоне АТО морские пехотинцы: старший прапорщик Александр Яхновский, и младший сержант Сергей Сонько. Александр Яхновский погиб 18 июля 2016 года во время исполнения боевых заданий в зоне АТО. На войне был больше года. У Александра неожиданно остановилось сердце, он так и не увидел внука, который родился в Керчи.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что работает "и днем, и ночью" над возвращением моряков.

Тем временем в Украине проходят масштабные международные украинские-американские учения "Си Бриз-2019".

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