подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 октября 2019, четверг, 22:05 56
Силовые структуры 2019-10-17T22:05:06+03:00
Українські Новини
Украинский ракетный катер участвовал в учениях по стандартам НАТО с американским эсминцем румынским корветом

Украинский ракетный катер участвовал в учениях по стандартам НАТО с американским эсминцем румынским корветом

В акватории Черного моря, 17 октября прошли совместные учения американского ракетного эсминца "Портер, румынского корвета "Контр-адмирал хоре Мачеллариу" и ракетного катера "Прилуки"  ВМС ВС Украины по стандартам  НАТО.  Об этом сообщает Генеральный штаб военно-морских сил Украины.

"В ходе тренировки корабли стран отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе интернациональной группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские Военно-Морские Силы уже длительное время используют стандарты НАТО по многим направлениям своей деятельности.

Украинский ракетный катер
Украинский ракетный катер "Прилуки" и американский эсминец "Портер". Фото: Фейсбук/Генштаб ВСУ
Украинский ракетный катер
Украинский ракетный катер "Прилуки" и американский эсминец "Портер". Фото: Фейсбук/Генштаб ВСУ
Украинский ракетный катер
Украинский ракетный катер "Прилуки" и американский эсминец "Портер". Фото: Фейсбук/Генштаб ВСУ
Украинский ракетный катер
Украинский ракетный катер "Прилуки" и американский эсминец "Портер". Фото: Фейсбук/Генштаб ВСУ
Украинский ракетный катер
Украинский ракетный катер "Прилуки" и американский эсминец "Портер". Фото: Фейсбук/Генштаб ВСУ
Украинский ракетный катер
Украинский ракетный катер "Прилуки" и американский эсминец "Портер". Фото: Фейсбук/Генштаб ВСУ

Как сообщали Українські Новини,10 мая ракетный катер "Прилуки" провел совместные учения с британским разведывательным кораблем. 

Также, ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell".

Больше новостей о: Черное море Военно-морские учения Американский эсминец

Архив
Новости
Обстрелянный автомобиль.
Мужчину застрелили за рулем автомобиля в Днипре 22:25
Украинский ракетный катер
Украинский ракетный катер участвовал в учениях по стандартам НАТО с американским эсминцем румынским корветом 22:05
Лесники украли ценную древесину на 6 млн гривен под Харьковом, - СБУ 21:51
Правительство поддерживает запрет на пластиковые пакеты 21:47
Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о моратории на проверку ФЛП 21:11
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
больше новостей
Харьковские предприниматели вышли на пикет против дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан 20:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok