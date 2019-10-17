Украинский ракетный катер участвовал в учениях по стандартам НАТО с американским эсминцем румынским корветом

В акватории Черного моря, 17 октября прошли совместные учения американского ракетного эсминца "Портер, румынского корвета "Контр-адмирал хоре Мачеллариу" и ракетного катера "Прилуки" ВМС ВС Украины по стандартам НАТО. Об этом сообщает Генеральный штаб военно-морских сил Украины.\r\n"В ходе тренировки корабли стран отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе интернациональной группы", - говорится в сообщении.\r\nОтмечается, что украинские Военно-Морские Силы уже длительное время используют стандарты НАТО по многим направлениям своей деятельности.\r\n[gallery-6071]\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини,10 мая ракетный катер "Прилуки" провел совместные учения с британским разведывательным кораблем. \r\nТакже, ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell".