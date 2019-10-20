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20 жовтня 2019, неділя, 12:50 43
Силові структури 2019-10-20T13:04:22+03:00
Українські Новини
В Чорне море увійшов суховантаж з катерами від США для ВМС України

В Чорне море увійшов суховантаж з катерами від США для ВМС України

Судно, вмс україни, Чорне море
Судно Ocean Freedom. Фото: Facebook/Андрій Клименко
Судно Ocean Freedom. Фото: Facebook/Андрій Клименко

Сьогодні, 20 жовтня, в Чорне море увійшов суховантаж Ocean Freedom з патрульними катерами, які США виділили як військову допомогу Україні. Про це повідомляє ЄП.

Так, повідомляється, що судно Ocean Freedom під американським прапором вийшло з Балтімора 3 жовтня. Рано вранці 14 жовтня корабель пройшов Гібралтарську протоку.

Також фото суховантажу опублікував на своїй сторінці у Facebook керівник проекту ГО "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.

Наголошується, що патрульні катери Р190 "Слов'янськ "і Р191" Старобільськ" закріплені на верхній палубі судна. Очікується, що Ocean Freedom прибуде до Одеси 20-21 жовтня.

"Слов'янськ" і "Старобільськ" передали українській стороні 27 вересня минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, український ракетний катер брав участь у навчаннях за стандартами НАТО з американським есмінцем та румунським корветом.

Раніше новий розвідувальний корабель для ВМС спустили на воду.

Також в Одеській області показали нові десантно-штурмові катери, названі на честь загиблих морпіхів.

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