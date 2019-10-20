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  • Импортируемая в Бурштынский энергоостров электроэнергия продается на 26% дороже произведенной на БуТЭС, - Бутенко
20 октября 2019, воскресенье, 10:31 404
Экономика 2019-10-20T10:31:27+03:00
Українські Новини
Импортируемая в Бурштынский энергоостров электроэнергия продается на 26% дороже произведенной на БуТЭС, - Буте

Импортируемая в Бурштынский энергоостров электроэнергия продается на 26% дороже произведенной на БуТЭС, - Бутенко

Электроэнергию, которую импортируют в Бурштынский энергоостров трейдеры, продается на 26% дороже произведенной на БуТЭС. Об этом написал генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко в колонке для "Левого берега".

 
"В сентябре импортеры продали на РСВ электроэнергию в среднем по цене 1880 грн/МВтч, а Бурштынская ТЭС (якобы "монополист") по 1490 грн/МВтч.", - сообщил Бутенко.
 
Эксперт объяснил, что трейдеры импортеры не хотят импортировать электроэнергию в Остров в ночные часы, поскольку прайскэпы на рынке "на сутки вперед" низкие, а днем – высокие. Работая днем, трейдеры-импортеры зарабатывают сверхприбыли. Вся нагрузка на работу в убыточные ночные часы ложится на Бурштынскую ТЭС. Днем, в период высоких цен, объем импорта вырастает до 60% а, ночью падает до 10% от баланса потребления Острова. Бурштынская ТЭС наоборот, днем имеет долю 40%, а в период ночных низких цен 90%.
 
"Никакого дешевого импорта не существует. Импорт есть там, где можно заработать. И если прайс-кэпы не позволяют заработать ночью, то и импорта там не будет. Импорта не будет и "днем", если гривна опуститься до 27-28 грн/долл в условиях текущих форвардов на электроэнергию на 4 квартал", - отметил Бутенко.
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