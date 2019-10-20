Імпортована в Бурштинський енергоострів електроенергія продається на 26% дорожче виробленої на БуТЕС, - Бутенко

Електроенергію, яку імпортують в Бурштинський енергоострів трейдери, продається на 26% дорожче виробленої на БуТЕС. Про це написав генеральний директор D. Trading Віталій Бутенко колонці для "Лівого берега".

"У вересні імпортери продали на РСВ електроенергію в середньому за ціною 1880 грн/Мвтг, а Бурштинська ТЕС (нібито "монополіст") за 1490 грн/Мвтг.", - повідомив Бутенко.

Експерт пояснив, що трейдери, імпортери не хочуть імпортувати електроенергію в Острів в нічні години, оскільки прайскепи на ринку "на добу вперед" низькі, а вдень – високі. Працюючи вдень, трейдери-імпортери заробляють надприбутки. Все навантаження на роботу в збиткові нічні години лягає на Бурштинську ТЕС.

Вдень, у період високих цін, обсяг імпорту зростає до 60% а вночі падає до 10% від балансу споживання Острова. Бурштинська ТЕС навпаки, вдень має частку 40%, а в період нічних низьких цін 90%. "

Ніякого дешевого імпорту не існує. Імпорт є там, де можна заробити. І якщо прайс-кепи не дозволяють заробити вночі, то й імпорту там не буде. Імпорту не буде і "вдень", якщо гривня опуститься до 27-28 грн/дол в умовах поточних форвардів на електроенергію на 4 квартал", - наголосив Бутенко.