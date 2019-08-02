В Киеве на мотоцикле разбился диджей Gabber

В четверг, 1 августа, в Киеве на мотоцикле разбился украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber, который выступал на фестивале Atlas Weekend. Об этом сообщили друзья Лисогора в соцсети Facebook.

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“…ушел из жизни Александр Габбер Лисогор. На проспекте Победы, в районе метро Святошино его подрезало авто, когда ехал на мотоцикле в своей полосе", - написал блогер Александр Барабошко.

Второй друг диджея подтвердил его гибель.

"Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер", - сообщил девелопер Денис Ничога.

Лисогор выступал на ночной сцене фестиваля Atlas Weekend, а также был диджеем в ночном клубе "Зеленый театр".