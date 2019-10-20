У Києві дівчина-байкер загинула в ДТП на Гостомельській трасі

Вчора, 19 жовтня, у Києві в ДТП з мотоциклом і Volkswagen Golf загинула дівчина. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що зіткнення автомобіля і мотоцикла сталося на Гостомельській трасі. Удар мотоцикла влучив у бокову частину автомобіля.

За кермом мотоцикла перебувала дівчина. Її забрала карета швидкої допомоги з серйозними травмами голови.

За даними видання, вже в автомобілі медиків постраждала померла.

Смертельна ДТП з мотоциклом на Гостомельській трасі. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, у Ніжині Чернігівської області сталася ДТП за участі мопеда і поліцейського авто "Toyota Prius". А у Києві на мотоциклі розбився діджей Gabber.

Також 18 жовтня в Солом'янському районі Києва сталася ДТП за участю двох автомобілів. На Повітрофлотському проспекті, 32 не розминулися Mazda і Volkswagen служби Uklon. Від сильного удару автомобілі отримали сильні механічні пошкодження. На щастя, обидва водії були пристебнуті, а подушки безпеки спрацювали справно, тому обидва не отримали травм. У момент зіткнення вони рухалися без пасажирів.