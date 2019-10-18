Mazda протаранила такси Uklon в Киеве на Воздухофлотском проспекте

Утром пятницы, 18 октября, в Соломенском районе Киева случилось ДТП с участием двух автомобилей. На Воздухофлотском проспекте, 32 не разминулись Mazda и Volkswagen службы Uklon.

Как сообщает Информатор, авария случилась около 07:00. От сильного удара автомобили получили сильные механические повреждения. К счастью, оба водителя были пристегнуты, а подушки безопасности сработали исправно, поэтому оба не получили травм. В момент столкновения они двигались без пассажиров.

ДТП с такси в Киеве. Фото: Информатор

Предварительно, Volkwagen двигался в сторону центра на зеленый сигнал светофора, а водитель Mazda поворачивал на улицу Преображенская и ударил такси в боковую часть. Из-за аварии на участке проспекта образовалась пробка. Обстоятельства ДТП выясняли патрульные.