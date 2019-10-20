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20 октября 2019, воскресенье, 09:40 2174
Экономика 2019-10-20T09:40:21+03:00
Українські Новини
Лук взлетел в цене на 22% за неделю: почем продают овощ

Лук взлетел в цене на 22% за неделю: почем продают овощ

Лук, Цены на продукты, цены на овощи
Лук. Фото: pixabay
Лук. Фото: pixabay

За последнюю неделю в Украине цены на лук совершили резкий скачок, увеличившись сразу на 22%. Об этом сообщает EastFruit.

Так, сообщается, что большинство хозяйств уже завершили уборочные работы, в результате чего предложение данной продукции с поля резко сократилось.

Отмечается, что с начала недели продукция высокого качества подорожала в среднем на 22%. В частности, если еще на прошлой неделе цены в данном сегменте стартовали от 4,50 грн/кг ($0,18/кг), то сегодня по такой цене готовы работать только те фермеры, которые не имеют оборудованных хранилищ.

А хозяйства, имеющие в своем распоряжении оборудованные хранилища, уже продают лук по 5-6 грн/кг ($0,20-0,24/кг). Повышать цены фермерам позволяет активный спрос на внутреннем рынке, ведь оптовые компании продолжают скупать лук для закладки на хранение.

"Стоит отметить, что несмотря на повышение цен в данном сегменте, на сегодняшний день репчатый лук в Украине стоит в среднем на 30% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом игроки рынка уверены, что предпосылок к изменению ценовых тенденций пока в анализируемом секторе нет и при сохранении текущих темпов сбыта лук будет дорожать и далее", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в начале октября овощи резко подорожали.

Тем временем цены на картофель продолжают снижаться 3-й месяц подряд.

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