Адвокат Гладковского сообщил, что родственники и друзья внесут за него залог на следующей неделе

Защита бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского намерена обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца и установил залог в размере 10,6 млн гривен.

Об этом журналистам сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, передают Українськi Новини.

"Мы однозначно будем это решение обжаловать", - сказал он.

По его словам, 10,6 млн гривен залога скорее всего будут внесены друзьями и родственниками Гладковского в начале следующей недели.

Защита считает данное решение суда необоснованным.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского и установил залог в сумме 10,6 млн гривен.



Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации).