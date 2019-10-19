Адвокат Гладковського повідомив, що родичі і друзі внесуть за нього заставу на наступному тижні

Захист колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського має намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду, який обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці і встановив заставу в розмірі 10,6 млн гривень. Про це журналістам повідомив адвокат Гладковського Руслан Волинець, передають Українські Новини. "Ми однозначно будемо це рішення оскаржувати", - сказав він. За його словами, 10,6 млн гривень застави швидше за все будуть внесені друзями і родичами Гладковського на початку наступного тижня. Захист вважає дане рішення суду необґрунтованим. Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського і встановив заставу в сумі 10,6 млн гривень.Раніше Гладковскому вручили дві підозри. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Також джерело повідомило, що Гладковському повідомлено про підозру у статті 366-1 (декларування недостовірної інформації).