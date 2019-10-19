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  • Адвокат Гладковського повідомив, що родичі і друзі внесуть за нього заставу на наступному тижні
19 жовтня 2019, субота, 17:55 3
Політика 2019-10-19T18:23:52+03:00
Українські Новини
Адвокат Гладковського повідомив, що родичі і друзі внесуть за нього заставу на наступному тижні

Адвокат Гладковського повідомив, що родичі і друзі внесуть за нього заставу на наступному тижні

Арешт, Вищий антикорупційний суд, Грошова застава, Олег Гладковський, Оскарження рішення суду
Олег Гладковський Фото: 112.ua
Олег Гладковський Фото: 112.ua

Захист колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського має намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду, який обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці і встановив заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Про це журналістам повідомив адвокат Гладковського Руслан Волинець, передають Українські Новини.

"Ми однозначно будемо це рішення оскаржувати", - сказав він.

За його словами, 10,6 млн гривень застави швидше за все будуть внесені друзями і родичами Гладковського на початку наступного тижня.

Захист вважає дане рішення суду необґрунтованим.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського і встановив заставу в сумі 10,6 млн гривень.


Раніше Гладковскому вручили дві підозри. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Також джерело повідомило, що Гладковському повідомлено про підозру у статті 366-1 (декларування недостовірної інформації).

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