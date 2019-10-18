Абромавичус пользуется литовским паспортом для поездок за границу, - депутат Дубинский

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус использует литовский паспорт для въезда и выезда в Украину. Об этом он написал на странице в Facebook.

"Имеем официальный ответ Госпогранслужбы. Гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус мало того, что является гражданином Литвы, так ещё и пользуется литовским паспортом при выезде/въезде в Украину. Чорт. Нарушает все законы Украины, не имеет допуска к гостайне, не имеет права возглавлять оборонный концерн - и хоть бы хны. Как вам нравится этот #зашквар? Мне лично это уже напоминает беспредел с законами, который творился при Порошенко", - написал депутат.

Фото: Facebook/Александр Дубинский

Как сообщали Українські Новини, 30 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил гендиректором госконцерна "Укроборонпром" Абромавичуса.



Ранее стало известно, что Абромавичус более месяца не может пройти специальную проверку и получить доступ к государственной тайне.



Тем временем Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абромавичусом.