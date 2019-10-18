Абромавичус пользуется литовским паспортом для поездок за границу, - депутат Дубинский

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус использует литовский паспорт для въезда и выезда в Украину. Об этом он написал на странице в Facebook. "Имеем официальный ответ Госпогранслужбы. Гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус мало того, что является гражданином Литвы, так ещё и пользуется литовским паспортом при выезде\/въезде в Украину. Чорт. Нарушает все законы Украины, не имеет допуска к гостайне, не имеет права возглавлять оборонный концерн - и хоть бы хны. Как вам нравится этот #зашквар? Мне лично это уже напоминает беспредел с законами, который творился при Порошенко", - написал депутат. Фото: Facebook\/Александр Дубинский Как сообщали Українські Новини, 30 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил гендиректором госконцерна "Укроборонпром" Абромавичуса.Ранее стало известно, что Абромавичус более месяца не может пройти специальную проверку и получить доступ к государственной тайне. Тем временем Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абромавичусом.