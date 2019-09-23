подписаться на рассылку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
23 сентября 2019, понедельник, 18:05 60
Жизнь 2019-09-23T18:33:30+03:00
Українські Новини
Фото дня: Коломойский сбрил бороду

Фото дня: Коломойский сбрил бороду

Сбривший бороду Игорь Коломойский с сыном Григорием. Фото:
Сбривший бороду Игорь Коломойский с сыном Григорием. Фото: "КП в Украине"

После скандала с Шустером в прямом эфире олигарх Игорь Коломойский сбрил свою пышную бороду и гладко выбритый пришел на баскетбольную игру своего сына Григория, который находится в составе клуба "Днепр", сообщает "КП в Украине", публикуя соответствующие фото.

Коломойский пришел поболеть за сына на домашней игре клуба и весь матч провел в первом ряду. На первой игре сезона в Южном, которую днипряне выиграли, отец 45-го номера "Днепра" тоже присутствовал на игре, тогда еще с бородой. Коломойский-младший появился на площадке в конце второй четверти и отыграл 3 минуты и 43 секунды, не набрав очков. Во время игры в Южном Григорий тоже был в заявке, но в игру так и не вошел.

Таким образом, Коломойский дебютировал за "Днепр", с ходу стал обладателем Суперкубка и получил соответствующую медаль, которой похвастался перед отцом, а также обнял и поцеловал того после игры.

Коломойский по случаю победы сына был в прекрасном настроении и не отказал никому из тех, кто после матча хотел сделать с бизнесменом селфи. А вот порадоваться на камеру не захотел и давать интервью журналистам не стал.

"Я уже накануне у Шустера выступил", - весело заметил олигарх.

Сбривший бороду Игорь Коломойский. Фото: Сбривший бороду Игорь Коломойский. Фото: "КП в Украине"

Как сообщали Українські Новини, Bloomberg написал, что Зеленскому нужно быть осторожнее с Коломойским. Тем временем Коломойский отрицает переговоры с властями о Приватбанке.

Больше новостей о: Олигарх Борода Фото дня Игорь Коломойский

Архив
Новости
СБУ следила за польскими политиками через местный бордель, - СМИ 18:40
Своей некомпетентностью Зеленский "перегрузил" горячую линию НАБУ 18:30
Комитет Рады рекомендует провести консультации с ЕС и международными организациями по законопроекту о судебном реформе 18:21
Завтра суд хочет рассмотреть иск Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка 18:21
В Египте вновь вспыхнули митинги. Скриншот: youtube/euronews
В Египте в связи с протестами задержали около 370 человек и заблокировали Facebook 18:01
больше новостей
Иван Кузнецов с женой Лесей. Фото: Фейсбук/Леся Кузнецова
Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее 11:25
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Заморозки до -4 ночью и +23 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:16 Карта
Есть необходимость перенести с декабря на октябрь: Порошенко прокомментировал слухи о "путче" 09:42
Бородянский перечит Зеленскому - не хочет менять языковой закон, хотя президент обещал это сделать 12:30
больше новостей
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
САП направила в Антикоррупционный суд дело о хищении 98 млн гривен "Укрзализныци" 13:27
Вступил в силу новый порядок отключения домов от централизованного отопления и горячей воды 10:49
ГБР открыло дело против Парубия из-за возможной его причастности к беспорядкам в Одессе 2 мая 12:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok