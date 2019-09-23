Фото дня: Коломойский сбрил бороду

После скандала с Шустером в прямом эфире олигарх Игорь Коломойский сбрил свою пышную бороду и гладко выбритый пришел на баскетбольную игру своего сына Григория, который находится в составе клуба "Днепр", сообщает "КП в Украине", публикуя соответствующие фото.\r\n\r\nКоломойский пришел поболеть за сына на домашней игре клуба и весь матч провел в первом ряду. На первой игре сезона в Южном, которую днипряне выиграли, отец 45-го номера "Днепра" тоже присутствовал на игре, тогда еще с бородой. Коломойский-младший появился на площадке в конце второй четверти и отыграл 3 минуты и 43 секунды, не набрав очков. Во время игры в Южном Григорий тоже был в заявке, но в игру так и не вошел.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nТаким образом, Коломойский дебютировал за "Днепр", с ходу стал обладателем Суперкубка и получил соответствующую медаль, которой похвастался перед отцом, а также обнял и поцеловал того после игры.\r\n\r\nКоломойский по случаю победы сына был в прекрасном настроении и не отказал никому из тех, кто после матча хотел сделать с бизнесменом селфи. А вот порадоваться на камеру не захотел и давать интервью журналистам не стал.\r\n"Я уже накануне у Шустера выступил", - весело заметил олигарх.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСбривший бороду Игорь Коломойский. Фото: "КП в Украине"\r\nКак сообщали Українські Новини, Bloomberg написал, что Зеленскому нужно быть осторожнее с Коломойским. Тем временем Коломойский отрицает переговоры с властями о Приватбанке.\r\n