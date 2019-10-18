В Херсонской области браконьеры поймали краснокнижных крабов на 90 млн гривен

Сотрудники Национальной полиции изъяли у подозреваемых в браконьерстве 1 603 краба, занесенных в Красную Книгу, стоимостью 89,311 млн гривен в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Херсонской области, передают Українські Новини.

Сообщается, что во время отработки акватории Черного моря по недопущению незаконного вылова живых водных биоресурсов полицейские заметили моторную лодку на территории Национального природного парка "Джарылгачский".

На борту лодки находились 4 человека.

Также полицейские обнаружили в воде 6 креветочных сетей и 5 мисиновых сетей, в которых находились около 60 тыс. креветок, 55 единиц рыбы кефаль и 32 краснокнижных краба общей стоимостью 1,885 млн гривен.

Водные биоресурсы в живом виде были выпущены обратно в воду.

У браконьеров изъяли лодку в качестве вещественного доказательства.

Начато расследование по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, полицейские отпустили на волю незаконно выловленные 600 тыс. бычков и 10 тыс. креветок.

Ранее на Закарпатье егерь убил краснокнижную рысь и сфотографировался с мертвым животным.