Не выдают медикаменты: Денисова заявляет о нарушении прав задержанного в Крыму активиста Приходько

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о нарушении прав задержанного в Крыму украинского активиста Олега Приходько.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



Денисова написала, что в связи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы родные активиста передали ему необходимые для лечения медикаменты и очки.



Но сотрудники пенитенциарного заведения не выдают ему передачу.

В связи в этим Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять безотлагательные меры и поспособствовать получению Приходько лекарств и очков.



Как сообщали Українськi Новини, ранее ФСБ России предъявила задержанному в аннексированном Россией Крыму украинскому активисту Олегу Приходько обвинение в подготовке взрыва административного здания в Саках.



Ранее Денисова заявила, что шестерых пропавших в Атлантическом океане украинцев больше не ищут.



Кроме того, сообщалось, что против Денисовой откроют дело.





