Не выдают медикаменты: Денисова заявляет о нарушении прав задержанного в Крыму активиста Приходько

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о нарушении прав задержанного в Крыму украинского активиста Олега Приходько.Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.Денисова написала, что в связи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы родные активиста передали ему необходимые для лечения медикаменты и очки.Но сотрудники пенитенциарного заведения не выдают ему передачу.В связи в этим Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять безотлагательные меры и поспособствовать получению Приходько лекарств и очков.Как сообщали Українськi Новини, ранее ФСБ России предъявила задержанному в аннексированном Россией Крыму украинскому активисту Олегу Приходько обвинение в подготовке взрыва административного здания в Саках.Ранее Денисова заявила, что шестерых пропавших в Атлантическом океане украинцев больше не ищут.Кроме того, сообщалось, что против Денисовой откроют дело.