подписаться на рассылку
24.65 25.1
27.1 27.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • Не выдают медикаменты: Денисова заявляет о нарушении прав задержанного в Крыму активиста Приходько
18 октября 2019, пятница, 20:26 682
Политика 2019-10-18T20:39:52+03:00
Українські Новини
Не выдают медикаменты: Денисова заявляет о нарушении прав задержанного в Крыму активиста Приходько

Не выдают медикаменты: Денисова заявляет о нарушении прав задержанного в Крыму активиста Приходько

Крым, Активист, Людмила Денисова, Олег Приходько, Москальникова Татьяна
Олег Приходько. Фото: Крым. Реалии
Олег Приходько. Фото: Крым. Реалии

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о нарушении прав задержанного в Крыму украинского активиста Олега Приходько.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Денисова написала, что в связи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы родные активиста передали ему необходимые для лечения медикаменты и очки.

Но сотрудники пенитенциарного заведения не выдают ему передачу.
В связи в этим Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять безотлагательные меры и поспособствовать получению Приходько лекарств и очков.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ФСБ России предъявила задержанному в аннексированном Россией Крыму украинскому активисту Олегу Приходько обвинение в подготовке взрыва административного здания в Саках.

Ранее Денисова заявила, что шестерых пропавших в Атлантическом океане украинцев больше не ищут.

Кроме того, сообщалось, что против Денисовой откроют дело


Больше новостей о: Крым Активист Людмила Денисова Олег Приходько Москальникова Татьяна

Архив
Новости
Школьница выпала с автобуса и погибла из-за ямы на дороге 21:09
В Херсонской области браконьеры поймали краснокнижных крабов на 90 млн гривен 21:00
Раде предложили регистрировать интимную жизнь украинцев в приложении 20:44
За фото на перилах женщине дали пожизненный запрет на посещение кораблей круизной компании 20:32
Не выдают медикаменты: Денисова заявляет о нарушении прав задержанного в Крыму активиста Приходько 20:26
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Змееголов. Фото: Геологическая служба США
Убить и заморозить: гигантские рыбы с головами змей завелись в США 23:16
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
больше новостей
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
Родителей школьников будут штрафовать за прогулы 12:23
Запуск производства снарядов на заводе
Диверсия в оборонке: СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы 08:01
НАБУ и ГБР получили право на прослушку 08:09
Законопроект об отмене адвокатской монополии нарушает законное право человека на профессиональную юрпомощь, - Ставнийчук 16:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok