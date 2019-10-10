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10 октября 2019, четверг, 16:03 18
Внешняя политика 2019-10-10T16:12:44+03:00
Українські Новини
ФСБ России предъявила задержанному в Крыму украинцу Приходько обвинение в подготовке взрыва

ФСБ России предъявила задержанному в Крыму украинцу Приходько обвинение в подготовке взрыва

Олег Приходько. Фото: Крым. Реалии
Олег Приходько. Фото: Крым. Реалии

ФСБ России предъявила задержанном в аннексированном Россией Крыму украинскому активисту Олегу Приходько обвинение в подготовке взрыва административного здания в Саках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ, передают Українськi Новини.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Республики Крым", - сказано в нем.

Российские силовики утверждают, что в принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью.

Следственным подразделением Управления ФСБ России возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, 9 октября российские силовики задержали украинского активиста Приходько и его жену в Саках в Крыму.

Кроме того, 18 сентября СБУ установила, что ФСБ завербовала жительницу Хмельницкого для сбора информации о воинской части Сил спецопераций. Также на границе с Крымом ФСБ отобрала у жителя Львова автомобиль и деньги. 

Больше новостей о: Саки Оккупация Крыма ФСБ России Олег Приходько

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