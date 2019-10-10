ФСБ России предъявила задержанному в Крыму украинцу Приходько обвинение в подготовке взрыва

ФСБ России предъявила задержанном в аннексированном Россией Крыму украинскому активисту Олегу Приходько обвинение в подготовке взрыва административного здания в Саках.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ, передают Українськi Новини.\r\n"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Республики Крым", - сказано в нем.\r\nРоссийские силовики утверждают, что в принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСледственным подразделением Управления ФСБ России возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.\r\nСледственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 9 октября российские силовики задержали украинского активиста Приходько и его жену в Саках в Крыму.\r\nКроме того, 18 сентября СБУ установила, что ФСБ завербовала жительницу Хмельницкого для сбора информации о воинской части Сил спецопераций. Также на границе с Крымом ФСБ отобрала у жителя Львова автомобиль и деньги. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n