ФСБ России предъявила задержанному в Крыму украинцу Приходько обвинение в подготовке взрыва

ФСБ России предъявила задержанном в аннексированном Россией Крыму украинскому активисту Олегу Приходько обвинение в подготовке взрыва административного здания в Саках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ, передают Українськi Новини.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Республики Крым", - сказано в нем.

Российские силовики утверждают, что в принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью.

Следственным подразделением Управления ФСБ России возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, 9 октября российские силовики задержали украинского активиста Приходько и его жену в Саках в Крыму.

Кроме того, 18 сентября СБУ установила, что ФСБ завербовала жительницу Хмельницкого для сбора информации о воинской части Сил спецопераций. Также на границе с Крымом ФСБ отобрала у жителя Львова автомобиль и деньги.