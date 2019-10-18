Вспышка кори на Буковине: за неделю заболело восемь человек

Стало известно о восьми случаях заболевания корью в Черновцах в период с 10 по 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра в Черновцах.

В числе заболевших - 6 взрослых и 2 детей.

"За последние 9 месяцев на Буковине заболели корью 2638 человек (890 взрослых и 1748 детей). За период вспышки с 1 января 2017 года по 16 октября 2019 г. в Черновицкой области зарегистрировали 6,3 тыс. случаев кори. Среди заболевших 4,2 тыс. детей и более 2 тыс. взрослых", - сообщают на сайте.

По оперативным данным, за последнюю неделю в Украине корью заболели 68 человек. Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве, а также Днепропетровской, Херсонской и Винницкой областях.

Как сообщали Українські Новини, за неделю в Украине корью заболели почти 200 людей, большая половина - жители Киева. Ранее Израиль внес Украину в список опасных для посещения стран из-за бушующей эпидемии кори. Также Украина находилась на втором месте среди стран мира с самым высоким показателем заболеваемости корью.