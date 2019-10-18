Спалах кору на Буковині: за тиждень захворіло вісім осіб

Стало відомо про вісім випадків захворювання на кір в Чернівцях в період з 10 по 16 жовтня. Про це повідомляє прес-служба обласного лабораторного центру в Чернівцях.

Серед хворих - 6 дорослих та 2 дітей.

"За останні 9 місяців на Буковині захворіли на кір 2638 осіб (890 дорослих і 1748 дітей). За період спалаху з 1 січня 2017 року по 16 жовтня 2019 р. у Чернівецькій області зареєстрували 6,3 тис. випадків кору. Серед хворих 4,2 тис. дітей і понад 2 тис. дорослих", - повідомляють на сайті.

За оперативними даними, за останній тиждень в Україні на кір захворіли 68 осіб. Найбільше нових випадків кору зареєстровано в Києві, а також Дніпропетровській, Херсонській та Вінницькій областях.

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень в Україні на кір захворіло майже 200 людей, більша половина - мешканці Києва. Раніше Ізраїль вніс Україну в список небезпечних для відвідування країн з-за бурхливою епідемії кору. Також Україна перебувала на другому місці серед країн світу з найбільшим високим показником захворюваності на кір.