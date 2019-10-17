Украинцам могут разрешить менять место голосования в электронной форме и без прописки

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена разрешить временное изменение места голосования в электронной форме, а также гражданам без прописки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"С целью привлечения общественности и других заинтересованных субъектов к процессу принятия решений Центральной избирательной комиссией во время совещания членов Комиссии было решено обнародовать подготовленный Службой распорядителя Государственного реестра избирателей проект Порядка временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса для предоставления предложений и замечаний к нему", - сказано в нем.

На данный момент проект предусматривает возможность смены места голосования гражданами, избирательный адрес которых не определен.

Также, согласно проекту, граждане смогут обращаться к Госреестру с просьбой смены места голосования не только в бумажной, но и в электронной форме путем применения электронной подписи.

Кроме того, на выборах Президента избирателям планируется разрешить менять место голосования или только в день голосования, или в день первого и второго тура.

Избирателям за границей запланировано упростить процедуру обращения путем подачи заявления через дипломатические учреждения.

"Теперь указанный проект находится на проработке членов ЦИК, которые готовят свои предложения... С целью демократизации электоральных процессов в Украине Комиссия считает необходимым выучить мнение общественности и экспертной среды относительно предложенного способа нормативного урегулирования механизма временного изменения места голосования", - говорится в сообщении.

ЦИК будет принимать предложения от всех желающих по электронной почте до 23 октября.

Как сообщали Українськi Новини, новый ЦИК назначил первые местные выборы: стала известна дата.

Ранее, 4 октября, Рада назначила новый состав ЦИКа из 17 членов.