Перші вибори в об'єднаних громадах пройдуть перед новим роком: ЦВК призначив дату

Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила перші вибори депутатів сільських, селищних і міських рад, а також відповідних голів та мерів у 6 об'єднаних територіальних громадах (ОТО) у 4 областях на 29 грудня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК, передають Українські Новини.

Призначені вибори в 3 сільських, 1 селищного та 2 міських громадах у Дніпропетровській, Львівській, Сумській та Чернівецькій областях.

Крім того, розглянувши звернення Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо прийняття комісією рішення про призначення додаткових виборів депутатів сільських і селищних рад об'єднаних територіальних громад, приєдналися до відповідних ОТО, комісія встановила додаткові вибори на 29 грудня в Карповський сільська рада Широківського району, Божедаровский сільради Криничанського району та Софіївська селищна рада Софіївського району Дніпропетровської області.

При цьому ЦВК оголосила про початок виборчого процесу додаткових виборів з 9 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, українцям можуть дозволити змінювати місце голосування в електронній формі та без прописки.

А 4 жовтня Рада призначила новий склад ЦВК з 17 членів.