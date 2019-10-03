Турция оштрафовала Facebook на $280 тыс. за нарушение законов о защите данных

Власти Турции обвинили социальную сеть Facebook в нарушении сохранения честной информации о пользователях сети и наложили штраф в объеме 280 тыс. долларов или 1,6 млн турецких лир. Об этом сообщает VOA News.\r\nСогласно сообщению, решение о штрафе было принято после проведенного расследования и выяснения того, что в системе хранения данных социальной сетью есть недостатки.\r\nСогласно выводам Совета защиты персональных данных, от этой проблемы пострадали 280 959 пользователей, страницы которых велись на турецком языке. Отмечается, что была затронута информация о именах, даты рождения, статуса отношений, сведений об образовании, религии, месте рождения и месте пребывания пользователей.\r\nВ частности, штраф был выписан из-за того, что работники Facebook не сообщили вовремя о проблеме.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини,3 июля, в работе социальной сети Facebook произошел сбой, из-за которого у пользователей не открывалась большая часть изображений.\r\nКроме того, ранее Германия оштрафовала компанию Facebook на $2 млн.