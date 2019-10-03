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03 октября 2019, четверг, 21:02 443
Мир 2019-10-03T21:04:21+03:00
Українські Новини
Турция оштрафовала Facebook на $280 тыс. за нарушение законов о защите данных

Турция оштрафовала Facebook на $280 тыс. за нарушение законов о защите данных

Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

Власти Турции обвинили социальную сеть Facebook в нарушении сохранения честной информации о пользователях сети и наложили штраф в объеме 280 тыс. долларов или 1,6 млн турецких лир. Об этом сообщает VOA News.

Согласно сообщению, решение о штрафе было принято после проведенного расследования и выяснения того, что в системе хранения данных социальной сетью есть недостатки.

Согласно выводам Совета защиты персональных данных, от этой проблемы пострадали 280 959 пользователей, страницы которых велись на турецком языке. Отмечается, что была затронута информация о именах, даты рождения, статуса отношений, сведений об образовании, религии, месте рождения и месте пребывания пользователей.

В частности, штраф был выписан из-за того, что работники Facebook не сообщили вовремя о проблеме.

Как сообщали Українські Новини,3 июля, в работе социальной сети Facebook произошел сбой, из-за которого у пользователей не открывалась большая часть изображений.

Кроме того, ранее Германия оштрафовала компанию Facebook на $2 млн. 

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