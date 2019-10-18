Кислин открестился от встречи с Зеленским, но заявил о желании ее провести

Американский бизнесмен Сэм Кислин отрицает встречу с Президентом Владимиром Зеленским, но заявляет о желании ее провести.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передают Українськi Новини.

Бизнесмен опроверг информацию СМИ о якобы встрече с Зеленским в Нью-Йорке.

"С Зеленским я лично не встречался...Я б очень хотел, но он был занят у него каждая минута расписана", - сказал Кислин.

Он также отрицает, что встречался с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой или его первым замом Виталием Касько.

В то же время бизнесмен заявил, что встречался с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником и его первым заместителем Гизо Углавой, а также с главой комитета здравоохранения Верховной Рады Михаилом Радуцким.

Кислин уверяет, что передал украинским правоохранителями информацию о якобы коррупционных преступлениях окружения бывшего Президента Петра Порошенко.

В частности, он уверяет, что передавал информацию по делу о формуле "Роттердам+" и по делу мэра Одессы Геннадия Труханова.

В то же время Кислин отрицает, что обсуждал Украину со своим другом Руди Джулиани.

Ранее СМИ сообщили, что 25 сентября Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан провели тайную встречу в Нью-Йорке с Кислиным, который якобы связан с мафиозными кругами России и США.

Сам Кислин называет себя другом и советником Президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский о встрече с Кислиным в США заявил, что не знает, кто он такой.

Ранее СМИ сообщили о том, что в сентябре в ходе визита Зеленского в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций он провел встречу с Кислиным.