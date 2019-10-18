підписатися на розсилку
24.65 25.1
27.1 27.8
˟
18 жовтня 2019, пʼятниця, 18:00 15
Зовнішня політика 2019-10-18T18:13:17+03:00
Українські Новини
Кислін відхрестився від зустрічі з Зеленським, але заявив про бажання провести її

Кислін відхрестився від зустрічі з Зеленським, але заявив про бажання провести її

Володимир Зеленський, Сем Кислін
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Американський бізнесмен Сем Кислін заперечує зустріч з Президентом Володимиром Зеленським, але заявляє про бажання її провести.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, передають Українські Новини.

Бізнесмен спростував інформацію ЗМІ про нібито зустріч з Зеленським у Нью-Йорку.

"З Зеленським я особисто не зустрічався...Я б дуже хотів, але він був зайнятий у нього кожна хвилина розписана", - сказав Кислін.

Він також заперечує, що зустрічався з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою або його першим заступником Віталієм Касько.

У той же час бізнесмен заявив, що зустрічався з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником і його першим заступником Гізо Углавою, а також з головою комітету з охорони здоров'я Верховної Ради Михайлом Радуцьким.

Кислін запевняє, що передав українським правоохоронцями інформацію про нібито корупційні злочини оточення колишнього Президента Петра Порошенка.

Зокрема, він запевняє, що передавав інформацію у справі про формулу "Роттердам+" і у справі мера Одеси Геннадія Труханова.

В той же час Кислін заперечує, що обговорював Україну зі своїм другом Руді Джуліані.

Раніше ЗМІ повідомили, що 25 вересня Зеленський і глава Офісу Президента Андрій Богдан провели таємну зустріч у Нью-Йорку з Кисліним, який нібито пов'язаний з мафіозними колами Росії і США.

Сам Кислін називає себе другом і радником Президента США Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський про зустріч з Кисліним в США заявив, що не знає, хто він такий.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що у вересні під час візиту Зеленського до США для участі в сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй він провів зустріч з Кисліним.

Більше новин про: Володимир Зеленський Сем Кислін

Архів
Новини
АсМАП та СК "Перша" виплатять компенсацію українським перевізникам, якщо суд підтримає АМКУ, - ЗМІ 19:03
Із прийняттям держбюджету-2020 Дніпро отримає 1 млрд гривень на аеропорт 18:48
Населення України стрімко скорочується: кількість жителів опустилася нижче позначки 42 млн 18:25
Кислін відхрестився від зустрічі з Зеленським, але заявив про бажання провести її 18:00
Наземне метро на Троєщину буде повноцінним і зможе виконувати такі ж функції, як підземка, – Петрук 17:33
більше новин
Рада ліквідувала два військових звання 16:26
Невідомі публічно поглумилися над прапорами Ізраїлю і України в Одесі 12:31 Фото
Картина з гільз з обличчям Путіна. Фото:
Гладковського затримали за картину 18:33
Банк "Аркада" та Industrial Innovation Group запускають перший в Україні блокчейн даних і вимірну одиницю "ОдІн" 14:45
Харківські студенти презентували свої стартапи у CIG R&D LAB 13:59 Прес-реліз
більше новин
Клініка торгувала органами. Фото: Інформатор
Приватна медклініка на Воскресенці в Києві торгувала людськими органами 08:45
Продаж чи хабар? - Соцмережі обурені роздачею "Юзіком" квитків на концерт "Кварталу 95" у Раді 20:08
Прес-служба Зеленського в черговий раз оконфузилася, переплутавши Латвію з Литвою 23:51
Гладковський оголосив голодування 17:31
Українцям обмежили право подавати скарги у Велику палату Верховного Суду: закон підписано 20:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok