Кислін відхрестився від зустрічі з Зеленським, але заявив про бажання провести її

Американський бізнесмен Сем Кислін заперечує зустріч з Президентом Володимиром Зеленським, але заявляє про бажання її провести.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, передають Українські Новини.

Бізнесмен спростував інформацію ЗМІ про нібито зустріч з Зеленським у Нью-Йорку.

"З Зеленським я особисто не зустрічався...Я б дуже хотів, але він був зайнятий у нього кожна хвилина розписана", - сказав Кислін.

Він також заперечує, що зустрічався з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою або його першим заступником Віталієм Касько.

У той же час бізнесмен заявив, що зустрічався з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником і його першим заступником Гізо Углавою, а також з головою комітету з охорони здоров'я Верховної Ради Михайлом Радуцьким.

Кислін запевняє, що передав українським правоохоронцями інформацію про нібито корупційні злочини оточення колишнього Президента Петра Порошенка.

Зокрема, він запевняє, що передавав інформацію у справі про формулу "Роттердам+" і у справі мера Одеси Геннадія Труханова.

В той же час Кислін заперечує, що обговорював Україну зі своїм другом Руді Джуліані.

Раніше ЗМІ повідомили, що 25 вересня Зеленський і глава Офісу Президента Андрій Богдан провели таємну зустріч у Нью-Йорку з Кисліним, який нібито пов'язаний з мафіозними колами Росії і США.

Сам Кислін називає себе другом і радником Президента США Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський про зустріч з Кисліним в США заявив, що не знає, хто він такий.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що у вересні під час візиту Зеленського до США для участі в сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй він провів зустріч з Кисліним.