Кислін відхрестився від зустрічі з Зеленським, але заявив про бажання провести її

Американський бізнесмен Сем Кислін заперечує зустріч з Президентом Володимиром Зеленським, але заявляє про бажання її провести. Про це він заявив на прес-конференції в Києві, передають Українські Новини. Бізнесмен спростував інформацію ЗМІ про нібито зустріч з Зеленським у Нью-Йорку. "З Зеленським я особисто не зустрічався...Я б дуже хотів, але він був зайнятий у нього кожна хвилина розписана", - сказав Кислін. Він також заперечує, що зустрічався з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою або його першим заступником Віталієм Касько. У той же час бізнесмен заявив, що зустрічався з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником і його першим заступником Гізо Углавою, а також з головою комітету з охорони здоров'я Верховної Ради Михайлом Радуцьким. Кислін запевняє, що передав українським правоохоронцями інформацію про нібито корупційні злочини оточення колишнього Президента Петра Порошенка. Зокрема, він запевняє, що передавав інформацію у справі про формулу "Роттердам+" і у справі мера Одеси Геннадія Труханова. В той же час Кислін заперечує, що обговорював Україну зі своїм другом Руді Джуліані. Раніше ЗМІ повідомили, що 25 вересня Зеленський і глава Офісу Президента Андрій Богдан провели таємну зустріч у Нью-Йорку з Кисліним, який нібито пов'язаний з мафіозними колами Росії і США. Сам Кислін називає себе другом і радником Президента США Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський про зустріч з Кисліним в США заявив, що не знає, хто він такий. Раніше ЗМІ повідомили про те, що у вересні під час візиту Зеленського до США для участі в сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй він провів зустріч з Кисліним.