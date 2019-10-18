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18 октября 2019, пятница, 16:04 651
Космос 2019-10-18T16:09:41+03:00
Українські Новини
Япония примет участие в высадке людей на Луну вместе с NASA в 2024 году

Япония примет участие в высадке людей на Луну вместе с NASA в 2024 году

США, Япония, Космос, NASA, Космический корабль
президент Японской организации аэрокосмических исследований, и администратор NASA Джим Бриденстайн в Токио.Фото: NASA
президент Японской организации аэрокосмических исследований, и администратор NASA Джим Бриденстайн в Токио.Фото: NASA

Японские власти решили принять участие в операции США по высадке людей на Луну в 2024 году. Об этом сообщает "Space".

В частноти, премьер министр Японии Синдзо Абэ аргументировал данное решение тем, что страны являются союзниками и имеют прочные связи.

"Правительство Японии приняло решение присоединиться к программе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны, которая предусматривает высадку на спутнике Земли до 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Япония предагает США техническое сотрудничество для строительства орбитальной станции для астронавтов в качестве базы для программы исследования Луны "Артемида". Комитет предоставит устройства для системы жизнеобеспечения, оборудование для кондиционирования воздуха и аккумуляторы.

Несмотря на это, космический комитет Японии принял решение не объявлять, будет ли страна с 2025 года участвовать в дальнейших программах по исследованию Луны и Марса. Изначально строительство станции планировали начать в 2022 году и закончить до 2026 года. Однако ранее в этом году правительство США объявило, что будет сосредоточено на отправке астронавтов на Луну в 2024 году.

Как сообщали Українські Новини, ранее в NASA сообщали, что позволят туристам посещать Международную космическую станцию (МКС) с 2020 года.

Также, на космодроме NASA состоялся фееричный запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС.

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