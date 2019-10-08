В Киеве пройдут масштабные отключения воды из-за ремонта

В Киеве с 8 по 16 октября дома в разных районах столицы временно отключат от водоснабжения. Это связано с тем,что для надежной работы систем водоснабжения коммунальное предприятие "Киевводоканал" регулярно проводит ремонтные работы.

Как сказано в сообщении предприятия, в частности, на этой неделе без воды останутся жители домов по следующим адресам:

8 октября с 9.00 до 24.00 — проспект Голосеевский, 108к1, 108к2, 110, 114, 114к2, 114а, 118к1, 118к2;

8 октября с 9.00 до 17.00 — улица Украинская, 5,

9 октября с 9.00 до 21.00 — улица Гришко, 3а;

9 октября с 21.00 до 8.00 и 10 октября — проспект Тычины, 2; Днепровская набережная, 2;

9 октября с 18.00 до 8.00 10 октября — улица Павловская, 15, 17, 18; улица Дмитриевская, 62;

9 октября с 20.00 до 7.00 10 октября — улица Гоголевская, 36-40, 37/2, 39, 39а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; улица Павловская, 4 — 8; улица Сечевых Стрельцов, 49, 49а, 53, 57, 59а, 59/65; улица Винниченко, 20;

10 октября с 8.30 до 23.00 — улица Ереванская, 31/1; улица Козицкого, 9/23;

10 октября с 9.00 до 20.00 — улица Березняковская, 17а, 22, 24, 26;

16 октября с 6.00 до 21.00 — улица Гришко, 5.

Напомним, в октябре начинается отопительный сезон, а значит суммы в счетах за комуслуги увеличатся в разы.

Тем временем, правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского.