У Києві частина вулиць залишилась без води: адреси

Сьогодні, 18 жовтня, у Києві мешканці деяких будинків залишилися без холодної води через аварію на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба КП "Київводоканал".

Так, повідомляється, що комунальники вже приступили до ліквідації ушкоджень і пообіцяли відновити водопостачання протягом доби.

Згідно з даними "Київводоканалу", без води залишилися п'ять вулиць.

Тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:

проспект Бажана, 9б;

вулиця Теліги, 37б;

вулиця Дунаєвського, 1-10;

вулиця Героїв Севастополя, 9а;

вулиця Деснянська, 19.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пройдуть масштабні відключення води через ремонт.

Тим часом в жовтні починається опалювальний сезон, а значить суми в рахунках за компослуги збільшаться в рази. Раніше уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського.

Також з початком опалювального сезону суми в квитанціях на оплату житлово-комунальних послуг знову зростуть, оскільки в них додасться одна з основних статей витрат на ЖКП – опалення.