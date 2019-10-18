У Києві частина вулиць залишилась без води: адреси

Сьогодні, 18 жовтня, у Києві мешканці деяких будинків залишилися без холодної води через аварію на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба КП "Київводоканал". Так, повідомляється, що комунальники вже приступили до ліквідації ушкоджень і пообіцяли відновити водопостачання протягом доби. Згідно з даними "Київводоканалу", без води залишилися п'ять вулиць. Тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами: проспект Бажана, 9б; вулиця Теліги, 37б; вулиця Дунаєвського, 1-10; вулиця Героїв Севастополя, 9а; вулиця Деснянська, 19. Як повідомляли Українські Новини, у Києві пройдуть масштабні відключення води через ремонт. Тим часом в жовтні починається опалювальний сезон, а значить суми в рахунках за компослуги збільшаться в рази. Раніше уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського. Також з початком опалювального сезону суми в квитанціях на оплату житлово-комунальних послуг знову зростуть, оскільки в них додасться одна з основних статей витрат на ЖКП – опалення.