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18 жовтня 2019, пʼятниця, 15:51 12
Суспільство 2019-10-18T17:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві частина вулиць залишилась без води: адреси

У Києві частина вулиць залишилась без води: адреси

Відключення води, Водопостачання, Відключення води в Києві
Водопостачання. Фото: pixabay.com/Arcаion
Водопостачання. Фото: pixabay.com/Arcаion

Сьогодні, 18 жовтня, у Києві мешканці деяких будинків залишилися без холодної води через аварію на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба КП "Київводоканал".

Так, повідомляється, що комунальники вже приступили до ліквідації ушкоджень і пообіцяли відновити водопостачання протягом доби.

Згідно з даними "Київводоканалу", без води залишилися п'ять вулиць.

Тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:

  • проспект Бажана, 9б;
  • вулиця Теліги, 37б;
  • вулиця Дунаєвського, 1-10;
  • вулиця Героїв Севастополя, 9а;
  • вулиця Деснянська, 19.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пройдуть масштабні відключення води через ремонт.

Тим часом в жовтні починається опалювальний сезон, а значить суми в рахунках за компослуги збільшаться в рази. Раніше уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського.

Також з початком опалювального сезону суми в квитанціях на оплату житлово-комунальних послуг знову зростуть, оскільки в них додасться одна з основних статей витрат на ЖКП – опалення.

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