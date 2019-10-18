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18 октября 2019, пятница, 06:00 130 Карта
Жизнь 2019-10-18T06:00:02+03:00
Українські Новини
Африканская жара накроет Украину: синоптик дала прогноз на пятницу и выходные

Африканская жара накроет Украину: синоптик дала прогноз на пятницу и выходные

Погода, Туман, Прогноз погоды, погода в Украине, Бабье лето 2019
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

В то время, как в Европе бушует циклон Thilo, 18-го октября Украина снова будет одной из самых теплых стран в Европе, а на выходных ситуация существенно не изменится - будет также тепло и солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Даже что на севере Африки, что в Украине - почти одинаково, днем ​​предполагается +18...+24 градуса. Дожди маловероятны, много солнца, много синего неба. Туманы", - сообщила синоптик.

По ее словам, ночные и утренние туманы хотя бы немного компенсируют значительный дефицит влаги, но ухудшат видимость до 300-500 метров. При этом ветер будет южным и слабым.

В Киеве же 18-го октября снова сухо, ясно, солнечно и тепло, около +19...+20 градусов. Н

"На выходных ситуация существенно не изменится. По возможности, держитесь ближе к водоемам - к рекам или прудам, идеально быть у моря, потому что сухие листья, которые нааккумулировали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать", - посоветовала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз на всю зиму. Тем временем украину накрыло густым туманом - опубликованы правила поведения для водителей и пешеходов.

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