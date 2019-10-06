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  • Украинцы могут увидеть один из самых непредсказуемых звездопадов года: когда наблюдать
06 октября 2019, воскресенье, 21:48 889
Космос 2019-10-06T21:55:12+03:00
Українські Новини
Украинцы могут увидеть один из самых непредсказуемых звездопадов года: когда наблюдать

Украинцы могут увидеть один из самых непредсказуемых звездопадов года: когда наблюдать

Звездопад. Фото: pixabay.com
Звездопад. Фото: pixabay.com

После того, как в августе метеоритный поток Персеиды достиг своего пика, в октябре в ночном небе можно будет наблюдать еще один метеорный поток - Дракониды. Один из самых ярких звездопадов года в Украине можно наблюдать с 5 по 10 октября.

По данным астрономов, пик метеорного потока припадает на ночь 9 октября. Если погода в эту ночь будет безоблачной, в небе можно будет наблюдать десятки ярких вспышек, пишет Meteoprog.

Происхождение названия потока Дракониды

Метеорный поток получил такое необычное название благодаря тому, что приближается к нашей планете со стороны созвездия Дракона.

Он состоит из мелких частичек, отколовшихся от кометы под названием Джакобини Циннер, которая была открыта больше 100 лет назад. Следует отметить, в 2019 году она прошла невероятно близко от Земли.

По словам специалистов, этот поток метеоров является одним из самых непредсказуемых, ибо каждый год его активность меняется. Согласно прогнозам, в октябре 2019 года наблюдатели смогут полюбоваться десятками падающих звезд.

Однако, стоит обратить внимание, в период звездопада Луна будет практически полной, что может затруднить видимость потока даже при отсутствии облаков на небе.

Зато в ночь на 9 октября, когда ожидается пик метеорного потока, Луна спрячется за горизонт, что позволит всем желающим провести незабываемое время под ярким звездопадом.

Как сообщали Українські Новини, NASA опубликовало видео, как черная дыра разрывает ближайшую к ней звезду, размером с Солнце. Также в сети вели прямая трансляция лунного затмения.

Больше новостей о: Звездопад Метеоритный дождь метеорный поток Дракониды

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