Украинцы могут увидеть один из самых непредсказуемых звездопадов года: когда наблюдать

После того, как в августе метеоритный поток Персеиды достиг своего пика, в октябре в ночном небе можно будет наблюдать еще один метеорный поток - Дракониды. Один из самых ярких звездопадов года в Украине можно наблюдать с 5 по 10 октября.\r\nПо данным астрономов, пик метеорного потока припадает на ночь 9 октября. Если погода в эту ночь будет безоблачной, в небе можно будет наблюдать десятки ярких вспышек, пишет Meteoprog.\r\nПроисхождение названия потока Дракониды\r\nМетеорный поток получил такое необычное название благодаря тому, что приближается к нашей планете со стороны созвездия Дракона.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОн состоит из мелких частичек, отколовшихся от кометы под названием Джакобини Циннер, которая была открыта больше 100 лет назад. Следует отметить, в 2019 году она прошла невероятно близко от Земли.\r\nПо словам специалистов, этот поток метеоров является одним из самых непредсказуемых, ибо каждый год его активность меняется. Согласно прогнозам, в октябре 2019 года наблюдатели смогут полюбоваться десятками падающих звезд.\r\nОднако, стоит обратить внимание, в период звездопада Луна будет практически полной, что может затруднить видимость потока даже при отсутствии облаков на небе.\r\nЗато в ночь на 9 октября, когда ожидается пик метеорного потока, Луна спрячется за горизонт, что позволит всем желающим провести незабываемое время под ярким звездопадом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, NASA опубликовало видео, как черная дыра разрывает ближайшую к ней звезду, размером с Солнце. Также в сети вели прямая трансляция лунного затмения.