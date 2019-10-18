У листопаді відбудеться рідкісне астрономічне явище

У понеділок, 11 листопада, жителі Європи, Західної Азії, Північної Америки, Південної Америки і Африки зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — транзит Меркурія, після того, як у жовтні в нічному небі можна спостерігати метеорний потік Драконїди.

Під час транзиту планета проходить прямо між Землею і Сонцем. Такі явища трапляються рідко, приблизно 13 раз на кожні 100 років. Наступний транзит Меркурія слід очікувати 13 листопада 2032 року, пише Gismeteo з посиланням на AccuWeather.

Меркурій можна побачити тільки за допомогою сонячного телескопа, проте вчені НАСА попереджають, що він має бути оснащений сертифікованим сонячним фільтром, інакше можна завдати непоправної шкоди своїм очам.

Проходження Меркурія по диску Сонця — астрономічний транзит, під час якого Меркурій рухається точно між Сонцем і Землею. Меркурій при цьому видно як маленьку чорну точку, що переміщається по сонячному диску.

Нагадаємо, учені виявили навколо Сатурна нові супутники. Раніше вчені повідомили, що кільця Сатурна утворилися в часи динозаврів.