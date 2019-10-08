Ученые обнаружили вокруг Сатурна новые спутники

Ученые нашли вокруг планеты Сатурн почти два десятка новых объектов. Таким образом, теперь у него их 82, это бьет предыдущий рекорд Юпитера. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на ABC.

Вокруг Юпитера сейчас открыты 79 небесных тел. При этом у Юпитера, самой большой планеты нашей Солнечной системы, и самый большой спутник — Ганимед, который почти вдвое меньше Земли. Два десятка новых спутников Сатурна имеют небольшой размер — их диаметр около 5 км.

Ученые использовали телескоп на Гавайях и обнаружили новые спутники летом этого года. При этом они не исключают, что на самом деле таких спутников у Сатурна еще больше, и около 100 пока что неизвестных мелких объектов вращаются вокруг планеты. По словам специалистов, чтобы увидеть меньшие небесные тела нужны более мощные телескопы.

Как пишет издание, теперь каждый желающий может предложить имена для новых объектов. Спутники должны быть названы в честь гигантов из скандинавской, галльской или инуитской мифологии.



Напомним, ранее ученые сообщили, что кольца Сатурна образовались во времена динозавров. А в Nasa заявили, что Сатурн поглощает собственные кольца.