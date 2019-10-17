Мужчину застрелили за рулем автомобиля в Днипре

Один человек погиб вечером в четверг из-за обстрела автомобиля на ул. Набережная Заводская в Днипре.

Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Неизвестные обстрелял автомобиль Mercedes, за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. От полученного огнестрельного ранения последний погиб на месте. Полиция задержала 4 подозреваемых, они доставлены в отделение полиции.

С ними проводятся первоочередные следственные действия. Начато расследование по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Обстрелянный автомобиль.

Как сообщали Українські Новини, в августе в Днипре компания мужчин обстреляла автомобиль. Сотрудники Национальной полиции установили и задержали 5 человек по подозрению в обстреле автомобиля. Ранее на Закарпатье обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции.

Также неизвестные подрезали и обстреляли из огнестрела такси с людьми в Кривом Роге. Кроме того, неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников штаба Гриценко.