подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 октября 2019, четверг, 22:25 37
Происшествия 2019-10-17T22:27:27+03:00
Українські Новини
Мужчину застрелили за рулем автомобиля в Днипре

Мужчину застрелили за рулем автомобиля в Днипре

Обстрелянный автомобиль.
Обстрелянный автомобиль.

Один человек погиб вечером в четверг из-за обстрела автомобиля на ул. Набережная Заводская в Днипре.

Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Неизвестные обстрелял автомобиль Mercedes, за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. От полученного огнестрельного ранения последний погиб на месте. Полиция задержала 4 подозреваемых, они доставлены в отделение полиции.

С ними проводятся первоочередные следственные действия. Начато расследование по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Обстрелянный автомобиль.Обстрелянный автомобиль.

Как сообщали Українські Новини, в августе в Днипре компания мужчин обстреляла автомобиль. Сотрудники Национальной полиции установили и задержали 5 человек по подозрению в обстреле автомобиля. Ранее на Закарпатье обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции.

Также неизвестные подрезали и обстреляли из огнестрела такси с людьми в Кривом Роге. Кроме того, неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников штаба Гриценко.

Больше новостей о: Обстрел Гибель Нацполиция обстрел автомобиля

Архив
Новости
Обстрелянный автомобиль.
Мужчину застрелили за рулем автомобиля в Днипре 22:25
Украинский ракетный катер
Украинский ракетный катер участвовал в учениях по стандартам НАТО с американским эсминцем румынским корветом 22:05
Лесники украли ценную древесину на 6 млн гривен под Харьковом, - СБУ 21:51
Правительство поддерживает запрет на пластиковые пакеты 21:47
Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о моратории на проверку ФЛП 21:11
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
больше новостей
Харьковские предприниматели вышли на пикет против дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан 20:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok