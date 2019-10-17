Чоловіка застрелили за кермом автомобіля в Дніпрі

Одна людина загинула увечері в четвер через обстріл автомобіля на вул. Набережна Заводська в Дніпрі. Про це повідомила прес-служба управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Невідомі обстріляли автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував чоловік 1992 року народження. Від отриманого вогнепального поранення останній загинув на місці. Поліція затримала 4 підозрюваних, їх доставлено до відділення поліції. З ними проводяться першочергові слідчі дії. Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Обстріляний автомобіль. Як повідомляли Українські Новини, у серпні в Дніпрі компанія чоловіків обстріляла автомобіль. Співробітники Національної поліції встановили і затримали 5 осіб за підозрою в обстрілі автомобіля. Раніше на Закарпатті обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки Нацполиції. Також невідомі підрізали і обстріляли з вогнестрілів таксі з людьми у Кривому Розі. Крім того, невідомі обстріляли автомобіль співробітників штабу Гриценка.