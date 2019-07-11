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11 июля 2019, четверг, 12:35 204
Происшествия 2019-07-11T13:00:36+03:00
Українські Новини
На Закарпатье обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции

На Закарпатье обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции

Неизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива.

Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром по автомобилю начальника управления защиты экономики было выпущено 5 пуль. Пострадала жительница Ужгорода", - сообщил он.

Сам Иванкив не пострадал.

Обстрел авто чиновника Нацполиции на Закарпатье. Фото: mukachevo.netОбстрел авто чиновника Нацполиции на Закарпатье. Фото: mukachevo.net

Начальник Нацполиции связывает нападение с активной деятельностью Иванкива по разоблачению контрабанды на западной границе.

Также Князев отметил, что за время своей работы начальник УЗЭ Закарпатья занимался расследованием коррупционных дел против экс-начальника местной таможни и облавтодора.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестные подрезали и обстреляли из огнестрела такси с людьми в Кривом Роге.

Ранее неизвестный обстрелял окна Голосеевского райсуда Киева.

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