На Закарпатье обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции

Неизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива.

Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром по автомобилю начальника управления защиты экономики было выпущено 5 пуль. Пострадала жительница Ужгорода", - сообщил он.

Сам Иванкив не пострадал.

Обстрел авто чиновника Нацполиции на Закарпатье. Фото: mukachevo.net

Начальник Нацполиции связывает нападение с активной деятельностью Иванкива по разоблачению контрабанды на западной границе.

Также Князев отметил, что за время своей работы начальник УЗЭ Закарпатья занимался расследованием коррупционных дел против экс-начальника местной таможни и облавтодора.

https://www.youtube.com/watch?v=rYBAqIKc4jg#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українськi Новини, неизвестные подрезали и обстреляли из огнестрела такси с людьми в Кривом Роге.

Ранее неизвестный обстрелял окна Голосеевского райсуда Киева.