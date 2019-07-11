На Закарпатье обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции

Неизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива.\r\nОб этом на брифинге сказал глава Нацполиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня утром по автомобилю начальника управления защиты экономики было выпущено 5 пуль. Пострадала жительница Ужгорода", - сообщил он.\r\nСам Иванкив не пострадал.\r\nОбстрел авто чиновника Нацполиции на Закарпатье. Фото: mukachevo.net\r\nНачальник Нацполиции связывает нападение с активной деятельностью Иванкива по разоблачению контрабанды на западной границе.\r\nТакже Князев отметил, что за время своей работы начальник УЗЭ Закарпатья занимался расследованием коррупционных дел против экс-начальника местной таможни и облавтодора.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=rYBAqIKc4jg#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, неизвестные подрезали и обстреляли из огнестрела такси с людьми в Кривом Роге.\r\nРанее неизвестный обстрелял окна Голосеевского райсуда Киева.