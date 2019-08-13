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13 августа 2019, вторник, 18:00 25
Происшествия 2019-08-13T18:00:20+03:00
Українські Новини
В Днипре компания мужчин обстреляла автомобиль

В Днипре компания мужчин обстреляла автомобиль

Обстрел автомобиля в Днипре. Фото: Нацполиция
Обстрел автомобиля в Днипре. Фото: Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции установили и задержали 5 человек по подозрению в обстреле автомобиля в Днипре.

Об этом сообщила в пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области, передают Українські Новини.

"11 августа около 23:00 на ул. Баженова в Днипре мужчины на автомобиле BMW Х5 начали стрелять по чужой машине, после чего уехали с места происшествия. В результате автомобиль получил повреждения, люди не пострадали. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили пистолет для стрельбы резиновыми пулями и стреляные гильзы. Оружие изъято и направлено на экспертизу", - сказано в сообщении.

За совершение преступления установлены и опрошены 5 местных жителей в возрасте от 20 до 31 года.

Они задержаны.

Также 2 мужчинам вручено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции.

Ранее неизвестные подрезали и обстреляли из огнестрела такси с людьми в Кривом Роге.

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