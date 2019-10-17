Українець Ломаченко став кращим боксером у світі

Український боксер Василь Ломаченко зайняв перше місце в рейтингу кращих боксерів. Про це повідомляє американський канал ESPN.

Американський телеканал ESPN назвав українського спортсмена Василя Ломаченка кращим боксером світу незалежно від вагової категорії. Шосте місце в рейтингу зайняв український боксер Олександр Усик. Друге місце зайняв Теренс Кроуфорд із США, на третьому місці – мексиканець Сауль Альварес. Згідно з попередньою версією рейтингу, українці не змінили своїх позицій.

Ломаченко є володарем чотирьох чемпіонських поясів. Він є володарем Кубка Вела Баркера, заслужений майстер спорту України. Найбільш титулований боксер незалежної України.

Як повідомляли Українські Новини, украинський боксер Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням у поєдинку за титули WBA, WBO і вакантний пояс WBC.

Українські парашутисти зняли відеоролик на підтримку Василя Ломаченка перед поєдинком проти британця Люка Кемпбелла.

Також повідомляли про те, що говорять на Заході про українського боксера Ломаченко.