Українець Ломаченко став кращим боксером у світі

Український боксер Василь Ломаченко зайняв перше місце в рейтингу кращих боксерів. Про це повідомляє американський канал ESPN.\r\nАмериканський телеканал ESPN назвав українського спортсмена Василя Ломаченка кращим боксером світу незалежно від вагової категорії. Шосте місце в рейтингу зайняв український боксер Олександр Усик. Друге місце зайняв Теренс Кроуфорд із США, на третьому місці – мексиканець Сауль Альварес. Згідно з попередньою версією рейтингу, українці не змінили своїх позицій.\r\nЛомаченко є володарем чотирьох чемпіонських поясів. Він є володарем Кубка Вела Баркера, заслужений майстер спорту України. Найбільш титулований боксер незалежної України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, украинський боксер Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням у поєдинку за титули WBA, WBO і вакантний пояс WBC.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУкраїнські парашутисти зняли відеоролик на підтримку Василя Ломаченка перед поєдинком проти британця Люка Кемпбелла.\r\nТакож повідомляли про те, що говорять на Заході про українського боксера Ломаченко.